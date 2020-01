Come preannunciato durante la conferenza stampa, l’operatore virtuale CoopVoce a partire da quest’anno sarà definitivamente un operatore Full MVNO, dotato quindi di un’infrastruttura tecnologica indipendente.

La vendita delle nuove SIM è già incominciata, secondo alcune indiscrezioni, lo scorso 8 gennaio 2020 in alcuni punti vendita Coop. Stiamo parlando delle SIM Evolution. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

CoopVoce: iniziate le vendite delle nuove SIM Evolution

Le SIM Evolution sono già disponibili, anche se non in tutti i centri e lo scopo dell’operatore è quello di raggiungere tutti i propri punti vendita entro la fine del mese di febbraio 2020. Una volta che le SIM avranno raggiunto tutti i punti vendita, l’operatore avvierà una campagna di comunicazione per tutti i clienti, volta a promuovere la sostituzione della propria SIM con le nuove Evolution.

Sempre secondo le ultime indiscrezioni, che provengono da fonti certificate, l’operatore il prossimo 16 gennaio 2020 lancerà anche una nuoca offerta, insieme al suo nuovo logo. L’offerta sarà quindi lanciata in seguito alla scadenza dell’attuale Top 20. La top 20, vi ricordo che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti e 20 GB di traffico internet sotto rete 4G al prezzo di 8 euro al mese.

La velocità massima raggiunta dalla rete Tim per questa offerta è di 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Per tutti i nuovi clienti il costo di attivazione è gratuito, dovranno quindi sostenere solamente un costo iniziale pari a 10 euro con 5 euro di credito incluso. Per maggiori informazioni o per scoprire tutte le altre offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.