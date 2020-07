Con la nuova Legge di Bilancio del 2021, finalmente sono state chiarite alcune domande in merito al Reddito di Cittadinanza. L’anno prossimo, infatti, l’RdC si farà ma, di fatto, ci sono alcuni importanti cambiamenti da tenere in considerazione.

Di fondamentale importanza per tutti i cittadini che, ad oggi, si ritrovano in situazioni economiche molto difficile, il nuovo Reddito di Cittadinanza 2021 introdurrà quindi parecchie novità per tutti coloro che torneranno a richiederlo per il secondo anno consecutivo. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli.

Reddito di cittadinanza: ecco i requisiti per poterlo richiedere

Con la pubblicazione della legge 26/2019, sono stati chiariti in definitiva i requisiti che gli Italiani dovranno rispettare per ottenere il Reddito 2021. Come già anticipato, però, per tutti coloro che faranno richiesta, i principi patrimoniali e reddituali saranno identici a quelli richiesti per l’anno precedente. Nello specifico: