Le nuove misure governative volte a sostenere le famiglie italiane prevedono anche un aumento degli assegni familiari per i figli a carico. Gli assegni familiari altro non sono se non un sussidio statale con cadenza mensile e che sono proporzionali in base al reddito Isee. L’ipotesi è quella di veder aumentati gli importi di tali assegni soprattutto per le famiglie meno abbienti e per coloro che hanno un disabile a carico.

Sebbene ancora non si conosca l’importo esatto che il Governo pensa di erogare, certamente si valuta la possibilità di assegnarne uno più corposo di fronte a determinate situazioni familiari. È previsto un aumento di circa il 50% dell’assegno per le famiglie che hanno un figlio con disabilità. Si parla di circa 240 euro in più che saranno vagliati entro il mese di novembre 2020 per poi diventare esecutivi a partire dal 2021.

Aumenta l’importo degli assegni familiari: a chi spettera’?

Lo Stato intende attribuire un’importo maggiore in termini di assegni familiari a tutte quelle famiglie che hanno difficoltà economiche e di tipo oggettivo. Oltre ai nuclei familiari con presenza di componenti disabili per i quali l’assegno previsto è vita natural durante, anche le famiglie numerose vedranno alcune agevolazioni economiche. Infatti tra le proposte c’è quella di un incremento degli assegni destinati alle famiglie con un numero di figli dal terzo in su.

L’aumento previsto per queste ultime è tra il 30% ed il 50% in più rispetto agli importo calcolati sugli assegni percepiti fino ad oggi. Ricordiamo che per gli assegni familiari del 2020 i limiti di reddito per ottenerli sono i seguenti:

– 9.586,22 euro con un solo familiare a carico;

– 15.907,23 euro con due componenti nel nucleo familiare;

– 20.453,71 euro se il numero dei membri è pari a 3;

– 24.453,71 euro con 4 familiari.

Per avere un’idea concreta di quanto verranno effettivamente aumentati gli importi degli assegni familiari dovremo aspettare la riunione delle Camere il 16 luglio 2020.