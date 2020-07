Anche il gestore telefonico rosso, Vodafone, lancia in commercio delle nuove proposte telefoniche per tutti i consumatori che hanno voglia e necessità di cambiare la propria tariffa del proprio smartphone. In commercio ci sono diverse opzioni, ma quelle più gettonate sono tre tariffe in particolare. Eccovi svelati i nomi, i dettagli dei loro contenuti e i rispettivi prezzi da sostenere.

Vodafone lancia in commercio tre nuove offerte: ecco quali sono

Per i consumatori che non hanno bisogno di grandi contenuti possono prendere in considerazione la tariffa telefonica denominata Vodafone special minuti 30GB con la quale il gestore telefonico rosso propone ai nuovi clienti e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, e 30 GB di traffico dati per la navigazione in rete. Coloro interessati possono attivare la tariffa telefonica in qualsiasi momento direttamente dal sito ufficiale del gestore oppure recandosi fisicamente in un centro Store sostenendo un canone mensile di 6,00 Euro.

L’altra offerta telefonica è denominata Vodafone special unlimited 7 con la quale è possibile usufruire di: SMS e chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, e 50 GB in 4G per la navigazione in Internet. I consumatori interessati possono attivare l’offerta in qualsiasi momento sostenendo un costo iniziale per l’attivazione di 12,00 Euro, mentre il canone mensile da sostenere e pari a 7,00 Euro.

Per chi proviene da un operatore telefonico virtuale possono tenere in considerazione l’offerta telefonica denominata Vodafone Special 50 Digital Edition con la quale è possibile utilizzare: 50GB di traffico dati, minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. Il canone mensile è di 7,00 Euro, eccetto per chi proviene da Iliad o Kena Mobile perché sale a 12,00 Euro.