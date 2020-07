Vodafone: molti utenti possono rientrare, ecco due offerte da 50GB

Tutti gli utenti che devono scegliere un nuovo gestore, spesso si buttano su Vodafone. Questa azienda è stata infatti la migliore per anni nel territorio italiano in merito alla telefonia mobile, e continua attualmente a dominare senza troppi problemi. Nonostante i risultati siano ancora nettamente positivi, si parlerebbe di un netto decremento proprio del numero di clienti.

Questo sarebbe stato dettato da tutti i nuovi gestori che sono arrivati pian piano sul mercato, riuscendo a lanciare offerte molto più convenienti. Un esempio è certamente Iliad che con le sue migliori offerte lanciate fin dal principio è riuscito ad unire sotto la sua ala protettrice un grande numero di utenti, molti dei quali provenienti proprio da Vodafone. Proprio per questo motivo adesso l’azienda colorata di rosso vuole in ogni modo recuperare quanto perso, e per questo ha scelto di lanciare una nuova campagna promozionale dedicata solo agli ex utenti.

Vodafone: offerte storiche per permettere agli ex utenti di rientrare a costi più bassi

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2