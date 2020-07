Il momento si sta avvicinando sempre più. Tra poco SpaceX potrà dare vita alla prima beta privata di Starlink e fornire l’accesso a Internet grazie alla moltitudine di satelliti lanciati in orbita negli ultimi anni. C’è stata una selezione unilaterale e la compagnia ha già inviato le informazioni necessarie a chi si era iscritto in precedenza al sito web dedicato.

SpaceX ha mandato una mail in cui viene chiesto l’indirizzo completo a cui si va aggiungere la richiesta del codice postale fatta in precedenza. L’aggiunta è necessaria per avere una posizione precisa e quindi per avere un segnale ancora più potente e diretto.

Questa estate ci sarà quindi la prima beta privata del servizio che potrebbe stravolgere la nostra idea di accesso a Internet. Successivamente alla beta privata, ce ne sarà anche una pubblica, ma i dettagli non sono ancora noti.

Internet fornito da SpaceX

Al momento la copertura dei satelliti è molto ridotta visto che in orbita la costellazione è completa solo per meno del 5% rispetto agli iniziali 12.000 richiesti; successivamente SpaceX di adopererà per raggiungere una costellazione di ben 42.000 satelliti. Questa prima beta sarà quindi molto circoscritta e apparentemente riguarderà soltanto gli Stati Uniti settentrionali e parte del Canada meridionale.

Parte interessante della beta è che ai beta tester è stata inviata una parabola dedicata; senza di essa sarebbe ovviamente impossibile ricevere il segnale. Tale antenna ha già ricevuto le principali certificazioni negli Stati Uniti. Tutto questo per la modifica cifra di 1 dollaro, ma è solo la spesa per questa prima parte di programma.