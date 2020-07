L’estate è ormai arrivata e come tutti gli anni, nonostante questo sia forse un po’ atipico, arrivano anche i tormentoni. Da diversi anni la cantante più gettonata per questo tipo di musica e senza ombra di dubbio Baby K. In tutto questo, la tecnologia continua a evolversi senza sosta. Proprio per questa ragione, desideriamo mostrarvi un video in cui la cantante duetta sulle note del suo ultimo tormentone, insieme ad Alexa. Quando diciamo Alexa, non ci riferiamo a una cantante, bensì all’assistente vocale di Amazon! Vediamo insieme in che modo è stato possibile un duetto tra la Baby K e l’assistente.

Alexa e Baby K, ecco in che modo hanno duettato insieme

Tutti coloro che utilizzino l’assistente e che possiedano un dispositivo Echo o qualsiasi altro dispositivo in cui Alexa sia integrata, non dovranno fare altro che chiedere: Metti il tormentone dell’estate.

A questo punto, l’assistente anziché avviare il brano originale, dal nome “Non mi basta più“, in cui Baby K duetto insieme a Chiara Ferragni, farà partire direttamente una simpatica versione in cui il duetto sarà invece in compagnia della stessa Alexa. Possibile ascoltare la versione originale, semplicemente domandando all’assistente vocale, ti riprodurla tramite uno dei servizi in abbonamento alla musica in streaming. Non deve necessariamente essere Amazon Music, che però include questo brano, ma può anche trattarsi di Spotify o altro.

Ricordiamo inoltre a tutti i possessori di un dispositivo collegato ad Alexa, che da oggi al 22 luglio, sarà possibile conoscere quali sono i tormentoni estivi, semplicemente attivando il comando attraverso la frase: Alexa, apri Pillole di Musica.