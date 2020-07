WhatsApp è una delle applicazioni di chat on-line più utilizzate in tutto il mondo. Oltre che essere utilizzabile sul proprio smartphone, è possibile chattare su WhatsApp anche direttamente dal proprio computer. Tutto ciò che bisogna fare, è unicamente imparare ad usare WhatsApp web, ovvero la versione fatta apposta per il computer ma pur sempre collegata al nostro numero di telefono. Ecco tutti i dettagli su come utilizzarla correttamente.

WhatsApp web, Ecco in che modo attivare e utilizzare questa funzione sul computer

Collegandovi al sito web.whatsapp.com potrete tramite una semplice procedura guidata, collegare il vostro account a quello del computer. Si tratta di una procedura di pochissimi secondi. A questo punto, accertatevi di avere una fotocamera sullo smartphone che sia in grado di scannerizzare il QR code, poiché il sito ve lo chiederà.

Una volta collegato il vostro account al computer, avrete a disposizione tutte le funzionalità e sono presenti anche su smartphone. Fatta eccezione per le videochiamate e le chiamate, per cui è necessaria una procedura leggermente più complessa.

Questa funzione è gratuita, nessun browser e nessun tipo di computer vi chiederà mai un pagamento. L’unica cosa importante è avere un account verificato. Naturalmente avrete bisogno di essere collegati alla rete WiFi ma non sarà necessario che smartphone e computer siano connessi alla medesima rete. La stessa cosa è valida per l’utilizzo del tablet WhatsApp, perché la procedura sia un po’ diversa e talvolta installarlo possa risultare un tantino più complicato. Ad ogni modo, tornando alla funzionalità di WhatsApp web sul computer, avendo effettuato questi pochissimi e semplici passaggi sarete già in grado di chattare con i vostri contatti senza la minima difficoltà.