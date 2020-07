Manca ancora molto l’arrivo della PlayStation 5 di Sony sugli scaffali virtuali e fisici di tutto il mondo, ma da qualche parte è già iniziato il preordine. Succede in Australia dove la pagina di Amazon dedicata della PS5 ha fatto la sua comparsa. Oltre alla console in sé, anche alcuni gadget e giochi hanno avuto la loro pagina.

Ovviamente manca ancora l’informazione più importante e che in molti stanno aspettando. Per ora ci si può accontentare soltanto dei rumor, ma la realtà dei fatti è che il prezzo non si conosce ancora. La pagina in questione della console non mostra nessun indizio, ma in ogni caso non ci si aspetta un costo troppo alto.

Secondo le ultime informazioni, il costo per la versione con lettore sarebbe di 499 dollari che si traduce, come ogni cosa, in 499 euro. La versione senza unita ottica dovrebbe invece abbassarsi a un massimo 399 dollari e minimo 299.

Sony: la PlayStation 5 fa capolino su Amazon

Come detto, non è comparsa solo la console in sé, ma anche alcuni gadget. Nello specifico, il controller Dualsense, la stazione di ricarica dello stesso, il telecomando multimediale, la fotocamera per la console e l’auricolare Pulse 3D.

La parte più interessante per la console di prossima generazione è sicuramente la possibilità di scegliere tra due modelli diversi. La versione più costosa è sicuramente pensata a chi proprio non vuole fare a meno dei giochi fisici mentre l’altra versione è pensata per chi non ha interesse ad avere una grande quantità di scatole per casa. Una scelta forse non facile, ma che fa risparmiare sensibilmente.