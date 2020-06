Ad una settimana dall’evento SONY dedicato ai titoli next-gen conclusosi con delle bellissimi immagini che ritraggono la nuova console in tutto il suo splendore, con tanto di accessori, Amazon allestisce sul proprio e-commerce una pagina dedicata a PlayStation 5.

I pre-order della nuova console non sono ancora abilitati, ma il fatto che la pagina dedicata a PlayStation 5 – tanto nella versione Digital (priva, dunque, di unità Ultra HD Blu-Ray disc) quanto nella versione Standard – sia già disponibile su Amazon, ci lascia pensare che possa presto essere possibile pre-ordinarla, per poi riceverla direttamente a casa non appena sarà disponibile.

PS5, e il prezzo?

Oltre qualche informazione sul prodotto (nulla che non sapessimo già, del resto), sfortunatamente non è riportato nient’altro. Al momento il prodotto non è disponibile e come data di uscita è stato indicato il 31 dicembre 2021, ma supponiamo che si tratti di una semplice data indicativa, messa per riempire gli spazi vuoti. SONY, infatti, ha chiarito che la console sarà disponibile per il periodo natalizio di quest’anno e, almeno per il momento, non sono stati previsti ritardi.

Eppure, qualcosa riguardo al prezzo possiamo dirvela, anche se non sappiamo fino a che punto queste informazioni possano essere ritenute attendibili. Se Amazon Italia è stata molto attenta nel non rivelare il prezzo di PlayStation 5, ciò non è accaduto con Amazon France. La divisione francese del colosso dell’e-commerce ha, infatti, indicato i prezzi di vendita di PS5 Standard Edition e Digital Edition, rispettivamente di 499 euro e di 399 euro. Non è ancora chiaro, però, se saranno davvero questi i prezzi delle due versioni di PlayStation 5 oppure sono prezzi fittizi. Voi cosa ne pensate?