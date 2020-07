Dopo una lunga e dura attesa a causa del Coronavirus e la forte emergenza sanitaria, Xiaomi ha finalmente proposto MIUI 12. Si tratta di una nuova interfaccia grafica con tantissimi aggiornamenti e novità interessanti introdotte soprattutto con i vari feedback inviati dagli utenti.

Gli utenti in possesso di uno smartphone Xiaomi potrebbero scoprire da un momento all’altro un design completamente differente e innovativo, icone particolari e un nuovo sistema con il quale la batteria è gestita in maniera diversa per ottimizzare l’uso durante il risparmio energetico.

Xiaomi e MIUI 12: l’arrivo potrebbe essere in qualsiasi momento, ecco i modelli idonei

Non ci sono ancora notizie riguardo la data di rilascio di questo nuovo e interessante aggiornamento, ma a quanto pare i modelli smartphone idonei a riceverlo sono i seguenti per il momento:

Xiaomi Mi 10 Pro;

Xiaomi Mi 10;

Xiaomi Mi 10 Lite;

Xiaomi Mi Note 10;

Xiaomi Mi Note 10 Lite;

Xiaomi Mi 8;

Xiaomi Mi 8 Pro;

Xiaomi Mi MIX 3;

Xiaomi Mi MIX 2S;

Xiaomi Mi MIX 2;

Xiaomi Mi 9 SE;

Xiaomi Mi 9 Lite;

Xiaomi Mi Note 3;

Xiaomi Mi MAX 3;

Xiaomi Mi 8 Lite;

Redmi Y2;

Redmi S2;

Redmi Note 5;

Redmi Note 5 Pro;

Redmi 6A;

Redmi 6;

Redmi 6 Pro;

Redmi Note 6 Pro;

Redmi Y3;

Redmi 7;

Redmi 7A;

Redmi 8;

Redmi 8A;

Redmi 8A Dual;

Redmi Note 7;

Redmi Note 7 Pro;

Redmi Note 8 Pro;

Redmi Note 8;

Redmi Note 8T;

Redmi Note 9;

Redmi Note 9s;

Redmi Note 9 Pro;

Redmi Note 9 Pro Max;

POCOPHONE F1;

POCO F1;

POCO F2 Pro;

POCO X2.

In qualsiasi momento potrebbe arrivare una lista ufficiale con i nomi di tutti i modelli idonei, dunque, non resta che aspettare comunicazioni in merito da parte di Xiaomi.