Le notizie in merito al lancio del prossimo smartphone di casa Apple non smettono di creare aspettative e suscitare curiosità, anche se le ultime novità in merito ai possibili costi elevati e alla contestuale assenza di accessori, come caricabatteria ed EarPods, hanno suscitato un lieve malcontento tra i possibili acquirenti. A rimediare compensano alcune indiscrezioni secondo le quali Apple sarebbe impegnata nella creazione di un nuovo iPhone low cost.

Apple potrebbe pensare alla produzione di un nuovo iPhone low cost!

Tenendo conto di un recente Tweet pubblicato dal leaker MauriQHD è possibile supporre che il colosso di Cupertino abbia intenzione di presentare un nuovo iPhone low cost. Le indiscrezioni parlano chiaro in merito alle probabili spese previste ma non riferiscono alcun dettaglio particolare in merito alle caratteristiche del dispositivo in questione. Al momento sappiamo che il nuovo iPhone pensato da Apple potrebbe addirittura costare meno del precedente iPhone SE 2, il cui costo per la versione base era di 399 dollari. A quanto pare, dunque, il costo del nuovo dispositivo Apple potrebbe aggirarsi attorno ai 200 dollari.

La notizia, come anticipato, compensa quanto ipotizzato negli ultimi giorni in merito ai possibili costi con cui verranno presentate le differenti versioni di iPhone 12. Questi ultimi, appunto, potrebbero essere lanciati in mercato a un costo superiore di ben 50 o 100 dollari rispetto ai dispositivi precedenti. Le spese potrebbero dunque ammontare addirittura a 849 dollari.

Ovviamente Apple potrebbe stupire tutti e dimostrare l’erroneità di quanto fino ad ora supposto ma sembra necessario attendere almeno fino a settembre 2020 per poter ottenere conferme.