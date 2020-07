HUAWEI AppGallery, uno degli Store più in crescita e prima vera e propria alternativa al Google Play Store, dal quale scaricare le proprie applicazioni preferite in piena sicurezza, apre oggi le sue porte ad una nuova soluzione per i pagamenti digitali ed il monitoraggio del proprio conto.

Disponibile per gli smartphone della serie HUAWEI P40, HUAWEI Mate Xs, HUAWEI Mate 30 Pro o gli ultimi HUAWEI Y5P e HUAWEI Y6P, o comunque per quei dispositivi che, pur non essendo dotato dei Huawei Mobile Services dispongono di AppGallery, l’app Sella debutta oggi sullo store proprietario di Huawei.

App Sella adesso disponibile su HUAWEI AppGallery

“Sempre nuove app di servizi bancari e di gestione delle finanze arrivano su Huawei AppGallery ogni giorno e la disponibilità di Sella conferma l’impegno costante di Huawei per offrire ai consumatori sempre più soluzioni per la gestione del proprio denaro. Il nostro è un lavoro senza sosta e, con l’arrivo dell’app Sella, aggiungiamo un nuovo importante tassello e diamo il benvenuto ad un nuovo rilevante partner’’, commenta Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia.

Con l’app Sella, tutti coloro che sono in possesso di un conto Banca Sella o Banca Patrimoni Sella & C. possono accedere al proprio conto, comodamente e facilmente dal proprio smartphone, e consultare informazioni relative anche ad altre banche, grazie al servizio di account aggregation introdotto dall’istituto qualche mese fa. Così facendo, sarà possibile gestire il saldo dei singoli conti, o comunque visualizzare la lista dei movimenti, effettuare bonifici e pianificare il proprio saldo tramite un’unica app.