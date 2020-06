HUAWEI AppGallery continua a crescere, offrendo sempre più soluzioni per i pagamenti digitali ed il monitoraggio del proprio conto in banca. Dopo Satispay, lo Store dell’azienda si prepara ad accogliere l’applicazione di UBI Banca, per accedere a tutti i suoi servizi facilmente e velocemente dal proprio smartphone.

App UBI Banca disponibile su AppGallery

L’app UBI Banca è disponibile per tutti gli smartphone dotati di Huawei Mobile Services, come le serie HUAWEI P40, HUAWEI Mate Xs, HUAWEI Mate 30 Pro o gli ultimi HUAWEI Y5P e HUAWEI Y6P, ed offre ai clienti UBI Banca di effettuare bonifici, pagare bollettini postali, ricaricare le carte prepagate o consultare i rapporti comodamente dal proprio dispositivo.

Il tutto, potendo contare su di un servizio sempre sicuro. E’ possibile effettuare l’accesso al proprio account UBI Banca impostando una password efficace o scegliendo come modalità di autenticazione il riconoscimento del volto o dell’impronta digitale. L’app UBI Banca può essere scaricata gratuitamente a partire da adesso sugli smartphone compatibili.

“UBI Banca è, in Italia, il primo istituto di credito che approda su Huawei AppGallery, a conferma del fatto che continuare a investire sulla digitalizzazione è un impegno prioritario del Gruppo”, afferma Ivan Isaia Gotti, Responsabile Remote Channels di UBI Banca. “Garantire la migliore customer-experience nell’utilizzo dei servizi online è tra i nostri principali obiettivi, e in questo senso diventa fondamentale offrire la possibilità di utilizzare app sviluppate appositamente per i diversi sistemi operativi. La nuova applicazione UBI Banca migliorerà sicuramente la soddisfazione dei nostri clienti che utilizzano dispositivi Huawei, semplificando tutte quelle operazioni di online banking che ormai si dispongono quotidianamente da smartphone e tablet”.