Da anni oramai Epic Games ha conquistato la scena videoludica con uno dei suoi videogiochi di punta, parliamo ovviamente di Fortnite, lo sparatutto infatti continua a conquistare utenti su utenti grazie al lavoro dell’azienda di videogiochi, la quale con costanti aggiornamenti e con costanti introduzioni di nuovi contenuti, continua a mantenere elevato l’interesse dei suoi giocatori.

In onore del 4 Luglio, giorno in cui ricorre la festa in onore dell‘indipendenza americana (Indipendence Day), Epic Games ha deciso di inserire all’interno del videogioco una skin tutta americana, infatti potrete vestire i panni del primo vendicatore, Capitan America, si tratta di una scelta molto in linea con le idee in Fortnite, infatti abbiamo già visto altre skin come quelle dedicate a: John Wick, Thanos, Deadpool e Aquaman.

Come ottenere la nuova skin

Per ottenere la skin dedicata a Capitan America vi basterà semplicemente accedere allo shop ufficiale in game e riscattarla per 2000 Vbuck, ovvero circa 20 euro, ciò sarà sufficiente, infatti non sarà necessario completare degli obbiettivi all’interno del gioco.

Un piccolo appunto che vi segnaliamo è la presenza di un fastidioso bug, che Epic Games risolverà a breve e che provoca lo schianto immediato al suolo quando provate a schierare il vostro aliante nella zona The Authority, provocando ovviamente danno da caduta, cosa che inutile stare a dirlo rovina le partite degli sfortunati che vi incappano.

Per fortuna si tratta di un bug casuale e non costante, ciò non toglie che sia assai fastidioso perdere i propri punti vista sostanzialmente senza ragione alcuna.