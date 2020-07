Una delle tasse forse più odiate dai cittadini italiani è quella del bollo auto. In seguito alla grave situazione dovuta al Coronavirus, in molti hanno sperato che il Governo Italiano potesse abolire questa tassa, ma al momento sembra che il bollo auto dovrà continuare ad essere pagato obbligatoriamente. Al giorno d’oggi esistono vari metodi per effettuare i pagamenti di tasse di questa tipologia e soprattutto è possibile verificare online lo stato dei pagamenti. Vediamo come fare per controllare i pagamenti del bollo auto online.

Ecco come controllare i pagamenti del bollo auto online

Fortunatamente esistono due modi differenti per poter controllare comodamente da casa dal proprio pc se è stato pagato o meno il bollo auto, in modo da evitare le lunghe file presso gli uffici competenti. Il primo metodo consiste nel visitare il sito dell’Agenzia delle Entrate. Nello specifico, tutti i residenti nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Marche e Valle D’Aosta dovranno recarsi nella sezione Interrogazione pagamenti effettuati. Tutti i residenti presso le altre regioni, invece, dovranno recarsi nella sezione Calcolo del bollo con la formula completa. Per verificare il pagamento, occorrerà comunque inserire alcuni dati, tra i quali targa del veicolo, regione, mese di scadenza, anno di scadenza, mese di validità.

Il secondo metodo per controllare il pagamento di questa tassa consiste nel visitare il sito dell’Aci. In questo caso, tutti i cittadini italiani di qualsiasi regione potranno verificare il pagamento della tassa andando alla sezione Calcolo del bollo auto. Anche in questo caso, sarà necessario inserire alcuni dati per verificare il pagamento.