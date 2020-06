L’Italia è purtroppo un paese dove la presenza di tasse è davvero alta. Molto spesso, gli utenti si lamentano delle imposte che devono pagare obbligatoriamente, e tra queste ci sono il bollo auto e il canone RAI. Nella maggior parte dei casi, queste due casi sono considerate dai cittadini davvero superflue e secondo loro non meriterebbero di essere pagate.

Molte sono le notizie false che girano purtroppo, secondo le quali queste due imposte obbligatorie verranno improvvisamente abolite. Purtroppo per molti, sia il canone RAI che il bollo auto continuerà ad essere pagato obbligatoriamente. Infatti, le tasse porterebbero nelle casse del Governo oltre 7 miliardi di euro ogni anno. Se questo pagamento dovesse venire a mancare, mancherebbe anche questa importante grossa somma di denaro.

Bollo Auto e Canone RAI: non sembrano esserci dei cambiamenti in vista per quanto riguarda il pagamento delle due imposte

Risulta necessario recuperare quanti più soldi è possibile. Il motivo è che il debito dello Stato italiano è sfortunatamente arrivato a diversi miliardi di euro. Probabilmente il Governo non abolirà mai le due imposte, proprio perché sono davvero essenziali.

Inoltre il Governo non ha mai neanche preso in considerazione di prendere scelte di questo tipo e, nella situazione a livello economico in cui ci troviamo in questo momento, è anche abbastanza comprensibile. Ancor prima dell’emergenza sanitaria globale COVID-19, le casse dello Stato erano già quasi vuote e il debito pubblico raggiungeva dei livelli sempre più alti. Piuttosto che un’abolizione delle due imposte, ci sarebbe potuto essere un aumento dell’IVA e di multe da parte dell’Unione Europea.