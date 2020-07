Una nuova offerta Vodafone fa capolino nel mercato della telefonia mobile, proprio nei primi giorni di Luglio l’azienda è riuscita a lanciare una soluzione che permetterà ai consumatori di raggiungere anche 50 giga di traffico, pagando comunque un canone relativamente basso.

Il suo nome è Special 50 Digital Edition, nasce per essere attivata in versione operator attack da coloro che si ritrovano in uscita da un operatore virtuale (o meglio definito MVNO, che non sia però ho.Mobile, Kena Mobile, Very Mobile o LycaMobile) o da Iliad, con annessa richiesta di portabilità del numero originario. Il costo fisso dell’offerta corrisponde a 7 euro al mese, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile; inizialmente viene richiesto il pagamento di un contributo fisso pari a 10 euro, corrispondente proprio all’acquisto della suddetta. Sono assenti i vincoli contrattuali, ciò sta a significare che il consumatore si ritrova a poter richiedere la portabilità del numero originario, senza costi aggiuntivi, in un qualsiasi momento storico.

Passa a Vodafone: la promozione continua a stupire

La Special 50 Digital Edition continua comunque a stupire per la sua grandissima capacità di concernere all’interno una lunga serie di contenuti incredibili, in particolare sarà possibile accedere a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, a illimitati minuti per telefonare a chi si vuole, per concludere con gli infiniti SMS sempre da inviare ad ogni numero in Italia.

L’attivazione della promozione risulta essere possibile esclusivamente nei punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale o altrove. Se richiesto, potrete anche pagare il canone tramite conto corrente bancario o carta di credito.