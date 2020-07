Instagram ha iniziato a testare una funzionalità nel mese di maggio per evidenziare i commenti positivi che le persone ricevono sui loro post. La società sta ora distribuendo i l’update a tutti gli utenti in modo da poter permettere loro di mostrare i fantastici commenti che ricevono sui loro post.

Il vicepresidente di Instagram e l’account Instagram su Twitter hanno pubblicato informazioni su come utilizzare la nuova funzione. ‘Evidenziando i commenti positivi, puoi gestire meglio il tono della conversazione’, si legge su Twitter. Questa è una funzionalità che è stata precedentemente introdotta per aiutare influencer, creatori di contenuti e utenti per limitare il bullismo sull’app.

Instagram, aggiorna all’ultima versione per ottenere la funzione

Una volta che hai ricevuto la nuova funzione, tocca uno dei tuoi post di Instagram e vai alla sezione dei commenti. Quando trovi un commento che desideri evidenziare, scorri verso sinistra o premi a lungo su di esso e tocca l’icona a forma di puntina da disegno. Il commento si sposterà in cima e sarà etichettato come ‘Appuntato’ in modo che la gente lo sappia. Puoi aggiungere fino a 3 commenti su ogni post, quindi scegli ‘saggiamente’.

L’utente che ha scritto il commento evidenziato riceverà una notifica. Questo può essere uno dei modi per ‘incentivare’ le persone a lasciare dei bei commenti, specialmente per influencer e creatori di contenuti.

Se non vedi ancora la funzione nella tua app, aggiorna il tuo Instagram all’ultima versione e dai un’occhiata nella sezione commenti. Il nuovo aggiornamento potrebbe cambiare l’intero panorama delle conversazioni sotto i post degli utenti all’interno dell’app.