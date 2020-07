Sul noto social Instagram purtroppo non è al momento possibile cambiare il font del testo presente ad esempio nella bio del proprio profilo o nelle proprie storie direttamente dall’applicazione. Nonostante questo, esistono alcune piccole procedure non troppo complesse che permettono di raggiungere lo scopo.

Cambiare font su Instagram: ecco i passaggi

Iniziamo analizzando come è possibile cambiare il font presente nella bio del proprio profilo. Come già detto, non è possibile fare ciò direttamente dall’app, ma è comunque possibile utilizzare un font diverso copiando e incollando il testo modificato in un’altra applicazione. In questo modo, infatti, il testo incollato sulla bio di Instagram avrà il font del testo originale. Per modificare il font di un testo, esistono diverse applicazioni e sono disponibili sia per IOS sia per Android.

Tra le applicazioni disponibili per Android, citiamo iFont, HiFonts, Stylish Font e 500Fonts. Per quanto riguarda IOS, invece, citiamo le applicazioni Font Maker, Fontster, Cool Fonts, Fonts e Font and Color. Esistono poi alcuni siti in grado di modificare il font di un testo, come il sito Coolsymbol. Una volta modificato il testo nel font desiderato, basterà copiarlo e incollarlo nella bio di Instagram.

Per quanto riguarda le Storie, all’interno dell’applicazione esiste la possibilità di scegliere tra alcuni font disponibili (Neon, Macchina da scrivere, Moderno, Grassetto). Anche in questo caso, però, si potrà copiare e incollare nelle Storie il testo scritto con un font differente, realizzato ad esempio con le applicazioni citate in precedenza o realizzato con il sito precedentemente citato, cioè Coolsymbol. In qualsiasi caso, comunque, è consigliabile avere l’ultima versione disponibile dell’applicazione Instagram.