Huawei: queste le novità della EMUI 10.1 mentre si sente odore di EMUI 11

L’ultimo periodo per Huawei è stato quello della riconferma, la quale è arrivata in merito alle classifiche inerenti alle vendite. Il colosso cinese resta sempre quello che vende di più attualmente, anche se i suoi numeri sono drasticamente calati in seguito ad alcune situazioni che tutti ormai conoscono. La decisione del governo americano di estromettere Huawei dai rapporti con Google e Android, ha comportato l’assenza di servizi Google sugli smartphone cinesi.

Questo colpo è stato molto duro, visto che anche i più fedeli hanno scelto di migrare altrove proprio per questo motivo. Huawei però non si ferma e continua a perfezionare le sue interfacce basate proprio su Android, come ad esempio la EMUI 10.1. Le novità sono tante: Animazione per le impronte digitali, Always On Display: (Colorato), Multi-finestra, Pannello di controllo multi-dispositivo, Design ottimizzato, Risposta alle chiamate da computer Huawei, Editing di file, Condivisione dello schermo, Navigazione multi-dispositivo, Assistente Huawei, Sicurezza. Nel frattempo però qualcuno pensa alla EMUI 11.

Huawei: la EMUI 11 è già nei pensieri degli utenti, ecco le liste

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11