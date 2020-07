Huawei: distribuita la EMUI 10.1, ecco anche la lista per la EMUI 11

Per tenere a bada un colosso di altissimo livello come Huawei, è stato lanciato un provvedimento dal governo americano. Tutti sanno di cosa si tratta: il celebre ban di Trump ha colpito l’azienda cinese fino a far scendere le vendite in maniera drastica. Nonostante tutto ciò, Huawei conserva il primo posto in termini di vendite di smartphone. Purtroppo però sono tanti gli utenti, anche molto fidelizzati, che hanno scelto di cambiare bandiera proprio per l’assenza di servizi Google.

Questo però non ha pregiudicato l’attività del marchio, il quale sta ancora perfezionando la sua interfaccia basata su Android. L’ultima EMUI 10.1 con tutte le sue novità ha già dimostrato di avere le carte in regola per sopperire a determinate mancanze. In questi giorni gli utenti che mancano ancora all’appello riceveranno l’aggiornamento. Qualcuno però si sarebbe già fatto mettere sotto dalle indiscrezioni, venendo addirittura in possesso di un’ipotetica lista per la prossima EMUI 11.

Huawei: il vostro smartphone si aggiorna, ecco le liste per la EMUI 10.1 e qualche anticipazione sulla EMUI 11

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11