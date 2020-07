La piattaforma di streaming video Netflix è sicuramente la più importante in assoluto in questo periodo storico. Il periodo di lockdown ha alzato sensibilmente gli ascolti sulla piattaforma, tant’è che alcune serie hanno raggiunto degli ascolti mai visti prima. La varietà che offre Netflix sul suo catalogo è davvero ampia e dà la possibilità a tutti gli utenti di scegliere quello che più gli aggrada. Ci sono alcune serie TV che rientrano nella cerchia di quelle più ricercate e visionate in assoluto e tra queste abbiamo Stranger Things, Tredici e You. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le ultime novità riguardanti le suddette serie TV.

Stranger Things, Tredici e You: tutto quello che sappiamo a riguardo

Stranger Things è una serie prodotta negli Stati Uniti la quale ha riscosso un successo planetario. L’ambientazione anni ’80, la trama e gli scenari fantastici, hanno letteralmente stregato i fan. Molti sono i fan della serie, i quali aspettano con ansia novità a riguardo: la quinta stagione arriverà senza ombra di dubbio, tuttavia le riprese hanno subito un arresto repentino a causa dell’emergenza sanitaria. Notizie sicure al momento non se ne hanno in merito, l’unica cosa che può essere indicativa di una ripresa è un’immagine che mostra il ritrovo di tutto il cast in procinto di cominciare le riprese, ma comunque niente di ufficiale.

Per quanto concerne la serie TV Tredici, ha riscosso un particolare successo tra gli adolescenti e non solo. Lo show è improntato sulla sensibilizzazione verso temi come il bullismo e il suicidio che sono spesso sottovalutati dalla società odierna. Secondo le fonti ufficiali, l’arco narrativo della saga dovrebbe dunque concludersi con la quarta stagione.

Infine, terminiamo la carrellata di novità parlando di You. La serie in questo caso narra di un ragazzo che, focalizzato fortemente sui suoi sentimenti amorosi, diventa un pericolo per chi è attorno a lui. La terza stagione dovrebbe essere prodotta, ma non c’è stata una conferma ufficiale.