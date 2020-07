In tantissimi sono in possesso di un veicolo e per usufruirne è necessario attivare un’assicurazione sostenendo dei costi periodici. Purtroppo, però, a volte si tratta di una spesa piuttosto pesante e, proprio per questo motivo, Allianz ha deciso di intervenire a favore dei consumatori.

Si tratta di una nuova iniziativa particolare, ambiziosa e interessante con la quale i consumatori potrebbero riscontrare un notevole risparmio usufruendone. Ecco qui di seguito tutti i dettagli.

Assicurazione: finalmente un nuovo modo per risparmiare, ecco i dettagli

Finalmente è possibile sospendere l’assicurazione in qualsiasi momento senza dover pagare la polizza in caso di inutilizzo della propria vettura grazie a questa nuova iniziativa promossa da Allianz, società specializzata in servizi finanziari. Per attivare questa procedura solitamente sono necessarie alcune settimane, ma la famosa società ha deciso di velocizzare la procedura integrando la formula Stop&Drive.

In questo modo i consumatori possono procedere con l’attivazione dell’iniziativa decidendo di sospendere la propria assicurazione anche solo per due giorni senza dover giustificare il motivo della decisione. I consumatori interessati devono solo rispettare una condizione, ovvero quella di poter sospendere la propria assicurazione per un massimo di 30 giorni non per forza consecutivi.

Si tratta di una buona soluzione da adottare per coloro che sono alla ricerca di un modo per ammortizzare i costi della polizza assicurativa senza dover rimanere costantemente alla ricerca di una nuova polizza più economica della propria. Inoltre, si tratta di una buona soluzione soprattutto per coloro che non fanno un uso eccessivo del proprio veicolo o per coloro in vacanza senza la propria vettura.