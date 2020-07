La campagna promozionale Unipol Assicurazione diffusa nel corso di queste settimane è stata segnalata come truffa. Più che altro lo slogan ha tratto in inganno i consumatori facendo credere che si potesse contare su un mese gratis di polizza. Tutto risultato essere falso con una notifica partita dall’Antitrust che svela come stanno realmente le cose.

Assicurazione Gratis con Unipol: scoperta la frode del mese omaggio

Partiamo con ordine per scoprire come la campagna #UnMesePerTe sia del tutto ingannevole per il cliente. Di fatto si scopre che si ottiene soltanto uno sconto per una eventuale e futura sottoscrizione. Chi ha già stipulato una polizza o si accinge a farlo in questo momento non ottiene i tanto sponsorizzati 30 giorni gratuiti. Chi non prevede di rinnovare l’assicurazione in futuro perde sia lo sconto che qualsiasi altro potenziale rimborso.

In merito al rimborso economico, tra l’altro, emerge un’altra discrepanza in quanto altro non è che un semplice voucher che l’azienda fornisce alla riattivazione del profilo assicurativo. Tutti motivi di scorrettezza che hanno condotto ad un esposto formale alle autorità di garanzia. Ad ergersi tra tutte è la voce di Massimiliano Dona, attuale Presidente dell’Unione Nazionale dei Consumatori (UNC).

Analizzando ancora più approfonditamente la questione emerge poi un ulteriore inghippo in quanto lo sconto non supera l’8,3%. Sembra proprio un pretesto per garantirsi che l’utente non cambi compagnia. In merito il Presidente UNC ha concluso dicendo:

Quello che serve e che noi chiediamo al Governo, è che quando vige il divieto di spostamenti non necessari in tutta Italia, ossia dal 10 marzo al 3 maggio, 55 giorni, quindi quasi due mesi e non uno solo, le compagnie restituiscono ai consumatori parte di quanto hanno già speso per le polizze attualmente vigenti. Ossia, 61 euro a polizza, considerando l’ultimo dato ivass utile di 404 euro come prezzo medio della garanzia RC auto.