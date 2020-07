L’emergenza sanitaria ha dato modo di porre l’attenzione su numerosi aspetti della vita quotidiana fino ad ora non tenuti in considerazione o semplicemente sminuiti. Uno degli argomenti più volte affrontati negli ultimi mesi riguarda, ad esempio, la pulizia e la sanificazione di smartphone e dispositivi che siamo soliti utilizzare tutti i giorni trascurandone particolari decisamente importanti come la possibilità che in essi si annidino germi e batteri che possono rivelarsi pericolosi. Le soluzioni igienizzanti attualmente in commercio che consentono di rimediare disinfettando i propri dispositivi sono numerose, ma c’è di meglio. Il noto marchio Termozeta, ad esempio, ha recentemente esordito con il lancio Steril Box che permette di sanificare rapidamente piccoli oggetti, tra i quali il proprio smartphone. L’idea più innovativa, però, arriva da Samgung.

Il colosso ha presentato il nuovo dispositivo Samsung UV Sterilizer che, in pochi minuti, permette di ricaricare il proprio smartphone ed eliminare eventuali germi.

Samsung UV Sterilizer sanifica e ricarica lo smartphone in pochi minuti!

Samsung UV Sterilizer è un dispositivo capace di compiere due azioni differenti e davvero utili. In soli 10 minuti, tramite i raggi ultravioletti in grado di eliminare il 99% di germi e batteri presenti sulle superfici, riesce a sanificare qualunque dispositivo elettronico, fungendo contemporaneamente da caricatore wireless. Le due funzioni sono svolte contemporaneamente, quindi saranno sufficienti pochi minuti per ricaricare e sanificare lo smartphone in totale sicurezza.

Il lancio del dispositivo sembra essere avvenuto esclusivamente in Thailandia a un costo di circa 43,00 euro. Attualmente non conosciamo le intenzioni del colosso che potrebbe comunque decidere di mettere in commercio il nuovo prodotto anche in Europa.