Brutte notizie per tutti i futuri compratori di iPhone 12. Secondo quanto è emerso nel corso delle ultime ore, infatti, sembra che Apple abbia deciso di non fornire nella confezione di vendita dello smartphone né gli auricolari né il caricabatterie.

Apple non fornirà né auricolari né caricabatterie nella confezione dei suoi nuovi iPhone

In questi ultimi anni molti utenti di casa Apple si sono sempre lamentati del fatto che l’azienda fornisse nella confezione di vendita sempre il solito caricabatterie senza ricarica rapida da soli 5W. A quanto pare, però, sembra che ci sarà un cambiamento quest’anno ma non sarà in positivo.

Ming-Chi Kuo ha infatti dichiarato che l’azienda di Cupertino potrebbe non inserire il caricabatterie nella confezione dei prossimi iPhone 12. Ma non finisce qui. Oltre al caricabatterie, sembra che in confezione mancheranno anche gli auricolari, ovvero le EarPods. Ovviamente per il momento non vi è nulla di certo, ma se fosse realmente così sarebbe davvero una batosta per tutti i futuri possessori dei nuovi smartphone targati Apple.

Oltre alla delusione degli utenti, poi, l’azienda dovrebbe fare i conti con le quantomai giustificate critiche dei compratori. Al giorno d’oggi chi compra un iPhone molto probabilmente possiede già un caricabatterie in casa. Tuttavia, la scelta da parte dell’azienda di non fornirlo nella confezione di vendita di uno smartphone che costerà sicuramente più di 1000 euro lascerebbe tutti davvero molto perplessi.

Speriamo vivamente che si tratti solamente di rumors e nient’altro. Nonostante questo, però, non dimentichiamo che fu proprio Apple ad eliminare il tanto amato jack audio da 3.5 mm per le cuffie sui propri iPhone 7 e tutti i vari competitors la seguirono in questa scelta. Speriamo che non accadrà lo stesso con i caricabatterie dei prossimi iPhone 12.