CoopVoce batte tutti con la Easy+ e con al TOP 30: ecco i dettagli

Il modus operandi di CoopVoce è cambiato tempo addietro, permettendo agli utenti di poter valutare nuove soluzioni. Inizialmente, e questo è indubbio, il provider virtuale non nutriva molto seguito a causa della forte eseguita in termini di contenuti all’interno delle sue promozioni.

Successivamente, anche con l’arrivo di tante altre realtà nel mondo virtuale, CoopVoce ha cominciato ad aver paura di finire nel baratro. Questo ha spinto dunque l’azienda a migliorare le sue offerte, introducendo sempre più contenuti e lasciando i prezzi molto bassi. Sono stati tanti da quel momento gli utenti che hanno cominciato a valutare le tante soluzioni che mese dopo mese si avvicendavano sul sito ufficiale. Tuttora la strategia è proprio quella: migliorare le offerte con cadenza quasi mensile.

CoopVoce: sul sito ufficiale sono ora presenti le nuove ChiamaTutti TOP 30 ed Easy+, ecco cosa contengono al loro interno

Quando CoopVoce ha migliorato le sue offerte, gli utenti sono arrivati in massa. Le ChiamaTutti sono state e continuano ad essere il fiore all’occhiello di quest’operatore, il quale non ha intenzione di tirare i remi in barca.

La nuova TOP 30 permette di avere il meglio visto che i minuti verso tutti sono il limitati. Seguono poi i 1000 messaggi verso tutti e 30 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web. A seguire il prezzo risulta di soli 9 euro al mese per sempre.

Infine ecco la Easy+, promozione che include al suo interno 1000 minuti verso tutti, 300 SMS verso tutti e 3GB in 4G per navigare sul web. Il prezzo è di 5 euro al mese.