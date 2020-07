CoopVoce: Easy+ e TOP 30, ecco le nuove ChiamaTutti a partire da 5 euro

CoopVoce è uno di quei gestori che in più casi sono stati sottovalutati dalle persone, soprattutto a causa del nome. Di sicuro nell’immaginario collettivo si punta sempre a scegliere il nome più famoso, senza poi valutarne le effettive capacità. In questo caso il gestore mobile di tipo virtuale è stato in grado di risalire le classifiche pian piano, affermandosi proprio in cima.

Se prima infatti nessuno teneva conto del gestore di casa Coop, adesso è tutto diverso visto che in molti, in procinto di cambiare gestore, si ritrovano a valutarne i contenuti. Le offerte di CoopVoce risultano molto interessanti sia per i prezzi che per quanto offerto, soprattutto perché variano mese dopo mese. Ultimamente sono arrivate due nuove soluzioni sul sito ufficiale che stanno andando a ruba in questi giorni.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 30 arriva insieme alla Easy+ a battere tutti, ecco i prezzi

Quando CoopVoce decide di fare sul serio, non c’è concorrenza che tenga. E’ questo l’esempio fornito dalle due nuove ChiamaTutti, le quali hanno a disposizione davvero tutto per pochi euro. Ecco infatti la TOP 30 e la Easy+, soluzioni che includono al loro interno il meglio.

La prima permette di avere minuti senza limiti verso tutti i gestori con 1000 SMS ancora verso tutti. Infine ecco anche 30 giga di traffico dati in 4G. La seconda promo offre invece 1000 minuti verso tutti, 300 SMS e 3 giga in 4G per navigare. I prezzi corrispondono rispettivamente a 9 e 5 euro al mese per sempre. Possono sottoscrivere l’offerta anche i già clienti del provider.