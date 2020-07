WiFi gratis in tutta Italia, non è la solita fake news (purtroppo fin troppo comuni sul web), ma si tratta di un progetto reale pensato dal MiSE, e realizzato in collaborazione con Intratel nella maggior parte dei comuni del territorio.

L’ambiziosa idea corrisponde proprio alla realizzazione di una infrastruttura diffusa, in cui l’utente potrà sempre godere di una connessione WiFi gratuita, con velocità in download garantita pari ad almeno 30Mbps. La rete viene creata mediante la posa di vari hotspot WiFi per il comune, cercando di mantenere il segnale sempre ad un buon livello; l’accesso è gratuito, è necessario scaricare un’applicazione dedicata, chiamata WiFi.Italia, ed effettuare una piccola registrazione.

WiFi grats: il progetto di MiSE e Mibact

Per cercare di essere vicini alle famiglie colpite dal terremoto nel 2016, MiSE e Mibact hanno deciso di attivare il progetto prima nei comuni coinvolti nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, limitandosi inizialmente alle aree più remote con meno di 2000 abitanti.

Un incremento nei fondi effettivamente a disposizione ha permesso l’espansione del progetto, offrendo la possibilità a tutti i comuni di aderirvi dal sito ufficiale (ad oggi sono più di 6000 gli effettivamente coinvolti).

E’ notizia recente, infine, la decisione di fornire esattamente lo stesso identico servizio anche presso gli uffici postali (grazie all’accordo siglato con Gruppo Poste Italiane) o gli Ospedali pubblici, non le cliniche private (in questo caso grazie alla posa degli hotspot, se non ancora disponibili nella vostra zona, lo saranno presto).

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale del MiSE.