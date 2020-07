L’unico modo accettabile per avere una connessione Internet stabile e veloce fuori casa passa per l’uso delle reti mobili di TIM, WindTre, Vodafone Iliad e degli MVNO. A questo punto servirebbe un allarme in stile “allegro chirurgo”. Errore. Infatti molti non sanno che esistono hotspot WiFi pubblici da poter usare per navigare gratis e senza limiti di tempo e di velocità da tutti i propri dispositivi con un unico account. Non stiamo parlando delle reti interne a ristoranti, bar, locali e pizzerie ma di una vera e propria infrastruttura tutta italiana promossa dal Ministero per lo Sviluppo Economico in collaborazione con i tecnici Infratel.

La congestione di rete e la mancanza di una connessione fuori casa vengono risolti dal progetto meglio conosciuto con il nome di Piazza WiFi Italia che negli ultimi tempi ha superato abbondantemente i 3000 Comuni coperti con un piano ad hoc per il trasporto del segnale Free anche all’interno di ospedali ed infrastrutture di interesse pubblico centrale. Ecco a che punto siamo.

Piazza WiFi Italia è il modo migliore per andare su Internet Gratis senza rete mobile 4G o 5G

Fornire una rete a tutti rientra nelle intenzione dei piani di crescita in digitale dell’Italia. Con lo scopo di mettersi in pari con la media europea il Governo concepisce una soluzione che accontenta connazionali e turisti in visita nel nostro Paese. Con una semplice applicazione Android ed iOS offre connettività fino a 30 Mbps ed estende la portata dell’iniziativa a numerose amministrazioni locali.

Di recente, infatti, si scopre la persistenza del segnale nel Comune di Aielli, centro abruzzese che insieme ad Anzi (Basilicata), Carpino (Foggia) e del Parco Nazionale Alta Murgia (Puglia) ha ultimamente concesso l’opzione Internet Free.

Si punta alla finalizzazione di una #SmartNation cui gli utenti partecipano attivamente senza spese o vincoli di sorta. Basta creare un semplice account e dopo il login si è pronti a collegarsi al web ed a tutte le applicazioni preferite.