Come anticipato dall’azienda tramite alcuni teaser, quest’oggi è approdato ufficialmente per il mercato indiano il nuovo smartphone medio di gamma a marchio Poco, ovvero il nuovo Poco M2 Pro. Fratello gemello del Redmi Note 9 Pro disponibile in Europa, questo device si distingue per la presenza di una grande batteria con ricarica rapida.

Poco M2 Pro: ecco le caratteristiche ufficiali

Come già accennato, questo dispositivo prende molte caratteristiche e l’aspetto estetico dal fratello gemello Redmi Note 9 Pro venduto per il mercato europeo. Come quest’ultimo, sotto la scocca troviamo il già conosciuto processore Snapdragon 720G di casa Qualcomm con in accoppiata tagli di memoria pari a 4 o 6 GB di RAM e 64 oppure 128 GB di storage interno (espandibili tramite microSD).

Il design anche in questo caso è affidato sul fronte a un display IPS LCD da 6.67 pollici con un piccolo foro al centro. Sul retro troviamo poi il modulo fotografico composto da quattro fotocamere poste in una zona quadrata. I sensori fotografici sono nello specifico da 48+8(grandangolo)+5(macro)+2(profondità) megapixel. La selfie camera è invece composta da un sensore fotografico da 16 megapixel. Una delle peculiarità di questo smartphone è infine la batteria che ha una grande capienza da ben 5000 mAh. Per ricaricare quest’ultima, è presente il supporto alla ricarica rapida da 33W che permette di ricaricare lo smartphone in tempi davvero ridotti.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Poco M2 Pro sarà disponibile all’acquisto in India in diverse colorazioni (denominate Out Of The Blue, Green and Greener e Two Shades of Black) a partire dal prossimo 14 luglio secondo i seguenti prezzi: