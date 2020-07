Honor ha ufficialmente annunciato oggi la disponibilità di Honor Choice True Wireless Earbuds, il primo prodotto Honor Choice ufficialmente lanciato nel mercato estero, a cui seguiranno tanti altri modelli smart life (o IoT), in grado di rendere migliore la vita di tutti i giorni degli utenti.

Le nuove True Wireless Earbuds sono dotate di una tecnologia di trasmissione sincrona e binaurale, nonché di altoparlanti a diaframma da 7 millimetri, per offrire un’esperienza audio straordinaria e senza ritardi.

La durata della batteria è di circa 24 ore, grazie proprio alla piccolissima custodia di ricarica che ne faciliterà il trasporto, nonché ovviamente l’utilizzo di tutti i giorni. Parlando invece di tempistica ininterrotta (quindi senza considerare la ricarica effettiva), le Honor Choice True Wireless Earbuds garantiscono fino a 6 ore di utilizzo continuativo, in aggiunta alle tre ricariche, si raggiungono proprio 24 ore combinate.

Honor: ufficiali le prime Honor Choice true wireless earbuds

La connessione allo smartphone avverrà direttamente via bluetooth 5.0, quindi compatibili con qualsiasi device in commercio, riducendo la latenza a soli 130 millisecondi (non avranno alcun ritardo audio/video). Inoltre, grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore ed al doppio microfono, sono perfettamente in grado di catturare la voce in modo efficace, garantendo una chiamata nitida anche in ambienti decisamente rumorosi.

Sono certificati IP54 per la resistenza all’acqua e alla polvere, in vendita da oggi in Italia in esclusiva su Amazon al prezzo di partenza di 34,90 euro.

Honor Choice è una linea di prodotti Honor che comprende un ampio portafoglio di modelli IoT realizzato a un gruppo selezionato di produttori leader dei settori sport, intrattenimento, viaggi e tecnologia.