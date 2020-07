Honor 30 Youth Edition (Honor 30 Lite in Europa) è stato presentato in Cina appena qualche giorno fa. Si tratta di uno smartphone di fascia media dal prezzo relativamente accessibile, e che vuole offrire anche agli utenti che non sono disposti a spendere cifre più alte i vantaggi delle Reti di quinta generazione, insieme ad altre tecnologie avanzate.

Honor 30 Youth Edition, caratteristiche e prezzi in Cina

Honor 30 Youth Edition sfoggia un ampio schermo da 6,5 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento a 90Hz e notch a goccia, all’interno del quale si nasconde la fotocamera frontale per selfie da 16 MP. Lo smartphone è alimentato da un SoC MediaTek Dimensity 800, accompagnato da 6 GB o 8 GB di RAM e fino a 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD.

Il comparto fotografico posteriore comprende un sensore principale da 48 MP, accompagnato da un grandangolo da 8 MP ed una lente Macro da 2 MP. La fotocamera gode di una serie di funzionalità AI, grazie alle quali lo smartphone saprà riconoscere la scena e il soggetto inquadrato, ottimizzando le impostazioni di scatto. Oltre ciò, sarà possibile registrare video in risoluzione 4K.

Honor 30 Youth Edition implementa una batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 22,5 W, che assicura il 50% dell’autonomia in soli trenta minuti di ricarica. Oltre ciò, è anche presente il lettore di impronta digitale, che è però integrato nel tasto di accensione dello smartphone.

Honor 30 Youth Edition sarà disponibile in Cina a partire dal prossimo 8 luglio in quattro colorazioni (Magic Night Black, Wizard of Oz, Summer Rainbow, e Magic Mirror Silver) e in tre diverse varianti: