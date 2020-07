Call of Duty Mobile Stagione 7 è stata sicuramente una delle stagioni preferite dai fan nel gioco. Ha portato un sacco di nuovi contenuti in COD Mobile e ha persino ampliato la mappa di Battle Royale. Tuttavia, la stagione in corso sta per terminare ed è quasi ora che Call of Duty Mobile rilasci l’aggiornamento della stagione 8.

In precedenza, molti giocatori avevano previsto che l’aggiornamento della Stagione 8 di Call of Duty Mobile potesse essere rilasciato il 10 luglio. A quanto pare, sembra che quelle voci erano vere. Questo perché il prossimo aggiornamento di Call of Duty Mobile dovrebbe essere pubblicato entro la fine di questa settimana con nuovi contenuti.

Call of Duty Mobile, arriva la stagione 8

Recentemente, Call of Duty Mobile ha chiesto ai giocatori le loro cose preferite sul Battle Pass della Stagione 7 su Twitter. Nello stesso tweet, hanno chiarito che ‘è l’ultima settimana della stagione 7.’

Quindi, ha senso per Call of Duty Mobile lanciare l’aggiornamento della stagione 8 prima della fine della stagione in corso. I fan si aspettano molto da questa nuova stagione estiva, soprattutto perché la settima è stata un successo.

Al momento, non è chiaro quale tipo di contenuto porterà al gioco la nuova stagione di COD Mobile. Sappiamo solo che la Stagione 8 introdurrà la mappa ‘Highrise’ preferita dai fan in COD Mobile. Tuttavia, di sicuro, ci saranno più mappe multigiocatore insieme ad alcune modifiche al battle royale. Inoltre, nella prossima stagione di Call of Duty Mobile potrebbero esserci nuove abilità per l’operatore e una classe di battle royale.