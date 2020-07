LG non si è ancora avventurato nella categoria degli smartphone pieghevoli, ma potrebbe introdurre uno smartphone arrotolabile nel prossimo futuro. È prevedibile un lancio, all’inizio del 2021, per un device di questo tipo poiché l’altro gigante della tecnologia sudcoreano ha iniziato a lavorare su un progetto simile. Il progetto B, come viene chiamato, presenterà un dispositivo dotato di display estendibile sul lato.

In altre parole, questo device sarà capace di arrotolare il display a seconda dell’uso. L’idea è di utilizzare un diodo organico a emissione di luce flessibile (OLED). È già in fase di test secondo una fonte. LG spera che ciò possa aiutare l’azienda anche dopo 20 trimestri di perdite.

LG Project B potrebbe essere svelato presto

Si dice inoltre che il progetto B prenda il nome da Kwon Bong-seok, CEO di LG. Sembra che il pannello di visualizzazione richiesto da LG sia stato sviluppato in collaborazione con BOE. Quest’ultimo è un produttore cinese di display conosciuto nell’ambito degli smartphone.

Il display arrotolabile potrebbe essere più facile da produrre, utilizzare e mantenere poiché non c’è molta pressione su un’area. Può anche dissiparsi in un’area più ampia come descritto da un report.

LG, nel frattempo, ha spostato la maggior parte delle sue fabbriche in Vietnam. La società non ha ancora abbandonato il lavoro nel mercato mobile ma sembra stia cambiando la sua strategia aziendale. Ricordiamo che LG è sempre stata attenta riguardo al suo business mobile e, prima della situazione di pandemia globale, la società aveva già deciso di ritirarsi dal Mobile World Congress.

LG è davvero determinata a realizzare un profitto prima della fine del 2021. Questo device in fase di test con schermo arrotolabile potrebbe essere l’aiuto che stanno cercando.