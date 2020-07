Ogni automobilista che si rispetti dovrebbe avere queste app indispensabili installate sul dispositivo. Si possono scaricare attraverso il Play Store di Android e l’App Store di iOS per godere di un viaggio e di una informativa completa e semplificata sul proprio veicolo ed il proprio itinerario. Valgono per 365 giorni all’app e sono gratuite. Ecco quali sono quelle che meritano di trovare posto nel vostro Drawer.

App Android da usare in auto: scarica tutto Gratis dal Play Store e da App Store

Mentre gli sviluppatori Google si prodigano nell’ottimizzazione specifica dei sistemi Andriod Auto che conoscono un nuovo aggiornamento ci proponiamo con le migliori app per l’auto che si possono trovare in circolazione nel 2020.

Waze (tutte le piattaforme)

Il punto di riferimento per la navigazione satellitare. Durante questa trasferta estiva (ma non solo) manifesta tutta la sua utilità grazie al supporto della forbita community, sempre pronta a segnalare ostacoli, autovelox ed altri controlli lungo il percorso. Rispetto a Google Maps il supporto della comunità di utenti è più incisivo ma senza farsi mancare nulla. Si arriva dal punto A al punto B con la scelta del percorso migliore, più economico o più veloce.

Le mappe sono aggiornate grazie al supporto di 360.000 Editor che ogni giorno modificano il percorso secondo le nuove segnalazioni. Tra le funzionalità migliori c’è sicuramente la pianificazione del viaggio ed ultimamente anche il pre-avviso sui costi di pedaggio applicato ai caselli autostradali. Totalmente gratuita e multi-piattaforma. Impossibile da non avere.

Veicolo (Android ed iOS)

Una sorta di carta d’identità dell’auto all’interno della quale conservare uno storico sullo stato dei lavori effettuati e delle imposte amministrative da sostenere. Mostre scadenze e dati completi grazie ad una grafica essenziale ma al contempo efficace. Il database consente di recuperare informazioni come:

tipo di veicolo (classe ambientale, data di immatricolazione e specifiche tecniche)

(classe ambientale, data di immatricolazione e specifiche tecniche) stato assicurativo

bollo auto (importi e scadenze)

controllo revisione (date di scadenza e chilometri percorsi dall’ultimo esito positivo)

Un sistema di notifica avverte in prossimità delle scadenze di pagamento e mostra il relativo saldo punti patente. Disponibile Gratis con pubblicità o sbloccata a 2,99 euro una tantum con ulteriori info sul proprietario e sistema no-ads.

iPatente (Play Store ed App Store)

Molto simile alla precedente ma indirizzata in maniera più specifica alle info amministrative sul veicolo. Si lega al “Portale Ufficiale dell’Automobilista” ed è compatibile per dispositivi Android ed iOS. Consente di cercare e verificare:

saldo dei punti;

scadenze di revisione e assicurazione dei nostri mezzi;

indirizzi pre uffici della Motorizzazione e centri revisione più vicini.

Dopo la registrazione al portale via web si ottengono le credenziali e si usano per il login in-app dove, digitando semplicemente la targa, si ottiene il profilo completo del veicolo.

Drivvo (Play Store ed App Store)

Serve sostanzialmente per avere un quadro completo delle spese auto. Una sorta di agenda di annotazioni con fino utili per mantenere in salute la nostra vettura. La versione gratuita è disponibile per ogni piattaforma mobile. Si può scegliere anche un abbonamento (1,99 euro al mese, 4,99 tre mesi o 11 euro annui) per avere funzioni extra come il supporto H24 e l’export dei dati in formato Excel. Tutto senza pubblicità.

Come già detto, monitora i costi di gestione dopo l’inserimento delle spese effettuate per la manutenzione che sono suddivise in comode categorie. Si possono ottenere anche i grafici per una visualizzazione dell’andamento nel tempo.

Urbi (tutte le piattaforme)

Utile per coloro che praticano il car sharing. In una mappa unica aggrega le offerte dei player cittadini attivi nella vostra zona. Consente di noleggiare il servizio più conveniente e quello più vicino alla vostra posizione. Funziona senza login e si applica anche per l’affitto di due ruote come scooter, bici elettriche e monopattini. Si potranno prenotare direttamente in-app oppure si verrà rimandati al sito ufficiale/app del fornitore di servizio. Ottima in quanto dispone l’uso di diversi codici sconti e promozioni ad uso e consumo degli utenti del robottino verde e della grande mela di Cupertino.

Wash Out (solo Android)

Wash Out nasce nel 2016 con lo scopo di concordare un servizio di lavaggio auto a domicilio. Tutto si gestisce dal telefono e garantisce una accurata pulizia della carrozzeria ma anche degli interni . Basta registrare il proprio modello di auto e concordare un orario. Il pagamento avviene online tramite PayPal o carta di credito con il costo che varia in base alla dimensione del veicolo ed al tipo di lavaggio scelto.

Si parte da 15 euro per l’esterno e fino ai 30 euro interno compreso per tipologia di vettura Premium. L’igienizzazione applica un costo extra di ulteriori 15 euro indipendentemente dal tipo di veicolo in uso. Per moto e scooter, invece, fanno 10 euro.

Attiva su Milano, Roma, Torino, Bologna e Firenze in attesa di un’ulteriore estensione territoriale.