Il Bonus Mobilità è una misura promossa dal Governo per il perseguimento dell’obiettivo zero emissioni. Si punta a preservare la salute dell’ambiente dopo una serie di valutazioni fatte a valle dell’emergenza sanitaria. Nel corso della quarantena, infatti, il mondo è tornato a respirare senza la pressione dei gas di scarico dei veicoli a combustione.

Per incentivare l’adesione al nuovo trend ecologista le alte sfere dell’esecutivo hanno deliberato a favore di rimborsi spesa per l’acquisto di bici tradizionali ed elettriche ma anche di monopopattini a batteria, Segway e Hoverboard.

Inizialmente si era stabilita una misura economica da 120 milioni di euro in congiunzione condivisa con i bonus per la rottamazione auto. A fronte della preoccupazione per un click-day di coloro che hanno acquistato un mezzo eco-friendly con la speranza del voucher si sono posti nuovi incentivi. Il termine di validità per la partecipazione all’iniziativa resta fermo al prossimo 31 Dicembre 2020 ma ora ci sono altri 100 milioni di euro per un totale di 220 milioni di euro che arginano ogni dubbio sull’uso degli sconti.

Bonus e sconti per l’acquisto di veicoli green: a chi spettano, come averli e come funziona la nuova app

Siamo in dirittura d’arrivo per la pubblicazione dell’app ufficiale del Ministero dei Trasporti che consentirà finalmente di scaricare le spese fino ad un massimo di 500 euro. Lo sconto del 60% si applicherà agli acquisti fatti a partire dal 4 Maggio 2020 per i quali è disponibile fattura elettronica o cartacea o scontrino parlante. Gli acquisti potranno essere fatti nei negozi o anche online da store locali o esteri purché riportino le voci previste dal nostro template di fatturazione.

Prima di ottenere lo sdoganamento delle spese occorre munirsi di identità digitale SPID da richiedere gratuitamente anche in Poste Italiane con identificazione finale allo sportello partendo dalla rapida procedura online.

Una volta pubblicata l’app basterà inserire i dati per ottenere il coupon. In una fase successiva sarà data possibilità di pagare direttamente il 40% del costo senza svolgere tutta questa trafila.