Android Auto rappresenta il centro di comando digitale a bordo delle nostre auto. Disponibile sotto forma di applicazione da integrare agli infotainment offre un’interfaccia bidirezionale con le app e le funzioni dello smartphone in modalità cablata ed ultimamente (per alcuni veicoli selezionati) anche via wireless. La sua versatilità non è opinabile con le cose che migliorano con le novità dell’aggiornamento annunciato da Google.

A partire dalla nuova versione potremo usare un servizio in modo del tutto differente e con un importante guadagno in termini di usabilità. Stiamo parlando di Youtube Music che si lega al contesto di Google Maps. Scopriamo insieme l’update in arrivo per gli automobilisti.

Android Auto update: nuova integrazione Youtube con Google Maps, come funziona l’aggiornamento

La news del momento sta rendendo felici tante persone nel contesto dell’operatività digitale on-board con le autovetture. Gli utenti guadagnano l’opportunità di poter gestire la musica senza distrazioni. In particolare lo sviluppatore elimina l’incombenza di dover navigare tra i vari menu per giungere a brani e playlist. Ora si può fare direttamente passando per la funzione di gestione interna al navigatore.

L’incessante lavoro di ottimizzazione corrisposto dagli ingegneri di BigG ripaga nuovamente sotto il profilo dell’esperienza utente hands-free. L’app di Youtube sostituisce in via del tutto definitiva Google Play Music una volta impostata come app predefinita per la gestione delle canzoni. Basta andare nelle Impostazioni di Google Maps e passare il parametro di configurazione.

La novità del momento è in fase di rilascio graduale per tutti gli smartphone del robottino verde. Non c’è da stupirsi se non la si è ancora ricevuta. Occorre pazientare qualche giorno per la risoluzione dei conflitti con applicazioni parallele come Spotify, TuneIn Radio e Deezer.