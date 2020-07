Le SIM dei vari operatori vengono proposte in una varietà di formati. Abbiamo le versioni più vecchie di tipo standard nonché le micro, nano ed ultimamente le eSIM. In ogni caso il loro scopo è essenzialmente quello di fornire un recapito telefonico univoco per ciascuna persona che le richieda. Ma i numeri non sono tutti uguali. Anzi, se lo sono tanto meglio visto che esistono categorie come Top e Gold che fanno la fortuna dei venditori online.

Chi è navigato di forum scopre che il valore delle SIM di questo tipo può salire a parecchie migliaia di euro fino ad incontrare l’assurda follia di società e personalità di alto livello (calciatori, sceicchi ed istituti) che pagherebbero milioni di euro per entrare in possesso di un numero facile da ricordare.

Nel corso di una recente asta segnalata anche dal programma TV de “Le Iene” si è scoperto il resoconto della contesa al rialzo che ha concesso il ricavato in beneficenza per l’Istituto Nazionale dei Tumori. Impegnati nella contrattazione sono state le aziende TIM, Wind, Tre Italia e Vodafone. Ecco cosa ne è venuto dopo la chiusura:

339 YYXXXXX – TIM ha devoluto 2’210 euro con questo numero.

con questo numero. 33Y XXXXXXX – TIM ha devoluto 8’600 euro con questo numero.

con questo numero. 342 XXXXXYY – Vodafone è riuscita a donare 1’920 euro con la vendita di questo numero.

con la vendita di questo numero. 320 XYZYZYZ – Wind è riuscita a donare 856 euro con la vendita del numero.

con la vendita del numero. 393 XY9XXY9 – 3 Italia ha donato 343 euro.

Come riconoscere una SIM Top e Gold Number

L’identificazione SIM di valore avviene esaminando la struttura numerica del recapito. Per numeri ripetuti dopo il prefisso con una ciclicità ridondante si parla di numeri TOP. Un esempio è la struttura “XXY XY XY XYX”. Le versioni di tipo ORO invece sono davvero uniche e palesano una soluzione del tipo “XXX XX XX XXX” in cui sia le cifre del prefisso che del numero si ripetono una dietro l’altra.