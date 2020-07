Huawei sta provando in ogni modo ad arginare la crisi che potrebbe arrivare in conseguenza alle regole imposte dal governo americano. Il ban infatti ha messo il colosso in difficoltà, visto che moltissime persone hanno scelto di non acquistare più dispositivi del noto marchio cinese.

Attualmente però l’azienda sta provando a far vedere quanto sia ancora molto funzionale la sua interpretazione del sistema operativo Android. La EMUI 10.1 è infatti in arrivo per tutti i dispositivi che ancora non l’hanno ricevuta. Questa includerà tantissimi miglioramenti, come ad esempio la funzione che porterà il Multi-Windows. Nelle prossime settimane l’aggiornamento sarà completato per tutti, anche se da qualche tempo si parla insistentemente del nuovo update che arriverà durante il mese di settembre. La EMUI 11 infatti sarebbe spuntata fuori sotto forma di alcune indiscrezioni che avrebbero già mostrato una lista dei dispositivi.

Huawei: la EMUI 10.1 arriva per i restanti dispositivi mentre in molti pensano alla EMUI 11

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

