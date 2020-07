E’ diventato praticamente impossibile, ad oggi, vivere una relazione di coppia e rinunciare in qualche modo ad utilizzare WhatsApp. La chat di messaggistica istantanea è protagonista assoluta in un legame tra due persone, sia nelle fasi dell’innamoramento e della conoscenza sia nelle fasi della quotidianità.

WhatsApp, spiare in maniera del tutto riservata i messaggi del partner

Nel corso degli anni migliaia, se non anche milioni, di coppie sono nate grazie a WhatsApp. Tuttavia, però, la piattaforma di messaggistica è protagonista anche delle fasi conclusive di un legame, specie laddove dovessero esserci tradimenti o comportamenti sospetti da parte di uno dei due protagonisti.

Tante persone, per semplice sospetto o per motivi fondati, cercano di spiare i messaggi dei loro congiunti. La tecnica più utilizzata è ovviamente l’osservazione diretta delle chat dallo smartphone altrui. Questo trucco, seppur soddisfacente in alcuni casi, non è sempre garanzia di successo. I messaggi più sospetti di solito vengono rimossi seduta stante da chi ha qualcosa da nascondere.

Poche persone sanno però che esiste un metodo che consente agli utenti di leggere persino in tempo reale le comunicazioni del proprio partner. Questo metodo si basa sul servizio WhatsApp Web. Grazie a WhatsApp Web, infatti, è possibile sincronizzare senza password o codici le conversazioni da un cellulare ad un dispositivo fisso. Basterà quindi avere sotto mano un computer e lo smartphone del partner per pochi secondi ed il gioco sarà fatto. Con la sincronizzazione di tutte le chat via WhatsApp Web, queste saranno aggiornate real time sul dispositivo fisso.