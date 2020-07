Qualche giorno fa, Spotify ha lanciato un nuovo piano di abbonamento pensato per essere condiviso con il proprio partner o comunque tra due persone che vivono sotto lo stesso tetto. Si chiama Premium Duo e, proprio come qualsiasi altro piano di abbonamento disponibile, offre l’accesso a più di cinquanta milioni di brani musicali, migliaia di playlist ed oltre un milione di podcast senza nessuna interruzione pubblicitaria e con skip illimitati.

L’abbonamento Spotify Premium Duo permette anche di scaricare le proprie canzoni preferite così da ascoltarle anche quando si è offline, e di accedere all’esclusiva playlist Duo Mix, che propone una serie di canzoni basate sui gusti e sulle preferenze dei due utenti che condividono l’abbonamento.

Spotify, dopo il nuovo abbonamento Duo arriva un’altra grande novità

Oltre ciò, l’app Spotify in alcuni Paesi si appresta a ricevere il nuovo pulsante Lyrics, che mostra il testo del brano e sarà sincronizzato con la canzone, come se fosse un karaoke. La funzione Lyrics è stata al momento resa disponibile in ventisei Paesi, ovvero: Argentina, Brasile, Colombia, Cile, Messico, Perù, Bolivia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, India, Nicaragua, Panama, Paraguay, El Salvador, Uruguay, Vietnam, Filippine, Indonesia, Malesia, Tailandia, Taiwan, Singapore e Hong Kong.

Inizialmente, la funzionalità era stata resa disponibile per un test in Canada, ma adesso pare che non lo sia più. Restano ancora esclusi gli Stati Uniti ed i paesi dell’Unione Europea, dove probabilmente Spotify sta avendo alcuni problemi nella concessione della licenza dei diritti di visualizzazione dei testi. Al momento, dunque, non si hanno informazioni sull’eventuale rilascio della funzione Lyrics in Italia, ma vi terremo aggiornati.