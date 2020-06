Dopo essere approdato su NOW TV Smart Stick e su NOW TV Box, permettendo agli utenti in possesso di uno di questi dispositivi di riprodurre le proprie Playlist preferite da un televisore, Spotify si prepara ad accogliere alcune novità molto interessanti.

Spotify, due novità molto interessanti che potrebbero debuttare a breve

Anzitutto, stando a quanto riferito da Jane Manchun Wong, il team di Spotify starebbe lavorando ad un nuovo tab Video che permetterà di visualizzare la clip musicale di un determinato brano. Questa nuova funzionalità emerge dal codice dell’app, analizzato e studiato a fondo dalla programmatrice, già nota per aver in passato scoperto funzionalità nascoste e che sono state poi successivamente implementate sulle diverse app. Il tab Video dovrebbe apparire accanto al tab dedicato alle copertine ed i Canvas, ma al momento non è ancora attivo. Anzi, se si prova a forzare l’avvio della funzionalità, Spotify avvisa che si tratta di una feature ancora in fase di sviluppo. Non sappiamo, dunque, quando sarà possibile riprodurre le clip musicali di un brano su Spotify, probabilmente dovremo attendere mesi.

Un’altra novità molto interessante e che sicuramente renderà felici gli amanti dei supereroi DC, è l’arrivo sulla piattaforma di podcast narrativi che hanno come protagonista l’universo DC Comics. Spotify avrebbe, infatti, collaborato con Warner Bros per la realizzazione di podcast su alcuni dei supereroi più famosi, come Superman, Batman, The Joker, Harley Quinn e Wonder Woman. Anche in questo caso, tuttavia, non sappiamo quali possano essere i tempi di attesa. Non ci resta che attendere di ricevere nuove informazioni. Noi saremo sempre pronti ad aggiornarvi!