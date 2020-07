Da anni, ormai, Epic Games continua a coccolare i suoi utenti con contenuti di qualità e di grande successo. Proprio di recente, infatti, è approdato su Fortnite uno dei supereroi più apprezzato di sempre, ossia Captain America. Dopo vari leaks e rumors, finalmente è arrivata la conferma: da oggi 4 Luglio, Festa dell’indipendenza Americana, l’iconico supereroe ed il suo scudo stellato arrivano ufficialmente sullo store in gioco.

Dopo le molteplici skin apprezzate dagli utenti, come quelle di John Wick, Deadpool, Thanos e Aquaman, anche Captain America fa il suo ingresso fra i supereroi approdati sulla mappa di uno dei giochi più giocati di sempre. Ecco di seguito il video che mostra il nuovo costume in azione.

Fortnite: ecco come ottenere la nuova skin di Captain America

Disponibile ufficialmente sullo store di Fortnite da poche ore, per ottenere la nuova Skin di Captain America basterà accedere allo shop in game e riscattarla per 2000 Vbuck, circa 20 euro. A differenza del vecchio costume dei Deadpool e del più recente Acquaman, per ottenere la nuova Skin di Captain America non ci sarà bisogno di completare alcuna sfida in-game.

La nuova skin, come accennato precedentemente, era già stata annunciata da alcuni dei dataminer più famosi del web che, scavando nel codice sorgente del gioco, avevano trovato tracce di questo costume già da alcune settimane. Fu poi Epic Games, alcuni giorni fa, ad annunciare ufficialmente l’importante novità con un post sulla pagina Facebook ufficiale di Fortnite. E voi, acquisterete la nuova skin di Captain America? Fatecelo sapere nei commenti.