Diversi vecchi telefoni cellulari hanno un valore economico incredibilmente alto per i consumatori che amano collezionare questo tipo di oggetti. A quanto pare nel mondo del collezionismo spiccano in particolare numerosi modelli sviluppati negli anni ‘80 e ‘90 da aziende telefoniche come Nokia, Motorola, Ericsson e Apple.

Le loro caratteristiche particolari li hanno resi importanti segnando notevolmente il mondo della telefonia, ma ci sono quattro modelli particolarmente ricercati. Eccovi svelati tutti i dettagli qui di seguito.

Telefoni cellulari: ecco quali sono i modelli più gettonati nelle varie aste online

I consumatori interessati all’acquisto o alla vendita di vecchi telefoni cellulari possono affidarsi alle varie aste online visto che sono sempre numerosi i partecipanti. In particolar modo, ci sono tantissimi collezionisti alla ricerca di quattro vecchi modelli lanciati in commercio negli anni ‘80, ‘90 e 2000 da aziende telefoniche molto note.

Ad essere sicuramente ricercato è il primo modello della Nokia, il famoso Mobira Senator. Si tratta di un telefono cellulare piuttosto ingombrante per via delle grandi dimensioni, ma con una batteria molto duratura. Oggi nelle varie aste online si presenta con un valore di circa 1000,00 Euro, ma varia secondo le condizioni in cui si presenta.

Un altro modello molto ricercato è il Motorola DynaTAC 8000X lanciato in commercio negli anni ‘90 e molto utilizzato dai consumatori perché maneggevole e portatile differentemente dal Mobira Senator. Economicamente parlando anche questo esemplare si presenta con un valore intorno ai 1000,00 Euro.

Andando avanti con gli anni il mondo del collezionismo si sofferma sul T10 sviluppato dall’azienda telefonica Ericsson. Oggi questo esemplare è super richiesto e il suo valore economico si aggira intorno ai 2000,00 Euro se le condizioni in cui si presenta sono ottime.

Anche l’iPhone 2G è uno dei telefoni cellulare più ricercati nelle varie aste online. Questo modello arriva in commercio dall’Apple nei primi anni 2000 e oggi nel mondo del collezionismo ha un valore che varia dai 200,00 Euro ai 1000,00 Euro in base alle condizioni e al funzionamento del modello.