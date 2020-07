Trony continua a sorprendere le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica con una campagna che ha davvero dell’incredibile, è infatti disponibile uno sconto speciale, chiamato appunto Prendi 3 Paghi 2, tramite il quale ricevere una riduzione del 100% sull’acquisto di 3 prodotti differenti.

Il volantino corrente, lo sottolineiamo, è attualmente disponibile su tutto il territorio nazionale, senza distinzioni di sorta, ciò sta a significare che il cliente potrà accedervi in ogni singolo punto vendita. Allo stesso modo, se direttamente interessati, potrete comunque fare affidamento anche sul finanziamento a Tasso Zero, in parole povere un pagamento in 20 rate senza interessi da versare tramite il conto corrente bancario.

Volantino Trony: la campagna promozionale veramente interessante

L’iter da seguire per ricevere lo sconto del 100% non è particolarmente lungo, ma deve assolutamente iniziare con l’acquisto di un grande elettrodomestico o di un televisore dal prezzo di almeno 399 euro, in alternativa è possibile affidarsi ad un piccolo elettrodomestico, spendendo anche in questo caso più di 69 euro.

Superato il primo step, la strada appare essere completamente in discesa, poiché basterà aggiungere 2 prodotti al carrello (a scelta tra tutto il catalogo aziendale), per godere poi di uno sconto del 100% sul meno caro fra tutti.

In alternativa l’utente, compiuto sempre il primo passo, potrà poi acquistare un secondo prodotto e godere di una riduzione del 50% sempre sul meno caro fra tutti i prodotti aggiunti effettivamente al carrello.

