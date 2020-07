Esselunga sa come attirare l’attenzione dei consumatori italiani, da tempo infatti l’azienda è stata perfettamente in grado di lanciare campagne promozionali all’altezza della situazione con prezzi fortemente ribassati rispetto al listino originale.

Per approfittare degli sconti pensati da Esselunga, l’utente deve prima di tutto affidarsi ai punti vendita sparsi per il territorio nazionale, poiché la tecnologia non può in nessun modo essere acquistata sul sito ufficiale dell’azienda. In parallelo, ricordiamo ad ogni modo che tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, ma sopratutto in versione no brand.

Volantino Esselunga: l’offerta che fa sognare gli utenti

L’offerta inclusa all’interno del volantino Esselunga prevede la possibilità di acquistare uno smartphone molto interessante e di ultima generazione, parliamo dello Xiaomi Redmi Note 9, oggi in vendita a soli 179 euro.

Lanciato sul mercato da pochissimo, il device prevede un display IPS LCD da 6.53 pollici di buona qualità generale con risoluzione FullHD+, accoppiato con un processore MediaTek, una batteria da oltre 5’020 mAh e 4 sensori fotografici posteriori.

La versione attualmente in vendita da Esselunga prevede 4GB di RAM e 128GB di memoria interna; la possiamo considerare la più base in assoluto, dato che sul mercato comunque si possono trovare anche soluzioni migliori, ovviamente però più costose.

Il prezzo di vendita, come indicato in precedenza, corrisponde esattamente a 179 euro, per maggiori informazioni consigliamo caldamente di recarsi subito presso uno dei punti vendita in Italia, le scorte appaiono effettivamente molto limitate.