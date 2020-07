L’operatore virtuale Rabona Mobile ha recentemente lanciato una nuova offerta low cost denominata Cross. Inoltre ci sono delle novità in arrivo anche per il suo brand secondario Si, Pronto? con nuove offerte Subito e Prima.

Vi ricordo che l’operatore in questione opera sotto la rete 4G di Vodafone alla massima velocità disponibile. Andiamo ora a scoprire tutte le nuove offerte.

Rabona Mobile lancia la nuova offerta Cross a soli 3.99 euro al mese

L’offerta Cross è stata lanciata solamente ieri 2 luglio 2020 e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 8 GB di traffico internet in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, al prezzo di 3.99 euro al mese. In caso di acquisto della nuova offerta online sul sito Rabona, si ricorda che rimane disponibile fino a nuova comunicazione lo sconto di 5 euro sul costo della SIM online.

Nonostante ciò, sulla nuova SIM Rabona 4G saranno comunque accreditati i 25 euro di bonus, che però non possono essere utilizzati per rinnovare l’offerta, ma esclusivamente in caso di tariffazione a consumo entro 1 anno. Come anticipato precedentemente l’operatore ha anche reso disponibili due nuove offerte tariffarie per il suo brand secondario, Si, Pronto?.

L’offerta Subito comprenderà 3000 minuti verso tutti, 300 SMS verso tutti e 30 Giga di traffico dati al costo di 4.99 euro al mese. Sono previsti 5 euro come costo di attivazione. Mentre l’offerta Prima prevederà invece minuti ed SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico dati al costo di 8.99 euro al mese. Con questa offerta si pagherà un costo di attivazione di 1 euro. Queste due offerte sono attivabili dai nuovi clienti in portabilità da altro operatore mobile e per le attivazioni di un nuovo numero nativo. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.