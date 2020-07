Vodafone rinnova la propria offerta legata al programma di fidelizzazione Happy Black, re-introducendo una proposta davvero invitante, gli utenti potranno infatti accedere ad Amazon Prime a costo completamente azzerato per i 6 mesi successivi.

Happy Black, per chi ancora non lo conoscesse, è il programma di fidelizzazione, dal prezzo effettivo di 1,99 euro al mese, con possibilità, almeno per il momento, di attivare gratuitamente il primo rinnovo. Proprio in questi giorni l’azienda ha rinnovato il programma, adattandolo alla cosiddetta Summer Edition, ed apportando alcune modifiche molto interessanti.

Vodafone: Amazon Prime è completamente gratis

La novità più allettante, almeno da un punto di vista economico, consiste proprio nel poter richiedere l’accesso gratuito al servizio Amazon Prime, risparmiando difatti circa 24 euro (costa 3,99 euro al mese) per i successivi 6 mesi. La richiesta dovrà essere presentata dopo aver aderito al programma Happy Black, e facciamo comunque notare che potrebbe essere necessario mantenere attiva la suddetta per tutto il periodo dei 180 giorni di Amazon Prime, in caso contrario si rischierebbe una disattivazione completa.

In aggiunta, sempre se interessati al programma, segnaliamo la presenza di uno sconto del 10% su Booking.com, anche se non si conoscono ancora i termini e la spesa minima da effettuare, con tante varianti per quanto riguarda le categorie Shopping, Informazione, Intrattenimento, Tempo Libero e Viaggio.

Tutti gli sconti sono attivi solo ed esclusivamente per i clienti Vodafone (non è possibile accedervi in altro modo) che hanno aderito a Vodafone Happy Black.